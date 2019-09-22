Даниил Медведев обыграл Борну Чорича в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге. Матч продлился 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:3; 6:1 в пользу россиянина.

«Очень счастлив. Это, может быть, не было заметно сразу после победного очка, но я просто после победы в Цинциннати решил, что это будет мой стиль – скрывать эмоции. Мне было очень тяжело не начать орать и радоваться. Я очень счастлив и хочу поблагодарить болельщиков, сегодня был полный зал», – приводит слова Медведева РИА «Спорт».

Для Даниила это был пятый финал подряд, из действующих теннисистов мужского тура аналогичное достижение покорилось только Джоковичу, Федереру, Надалю и Маррею. Благодаря победе Медведев укрепился на четвертой строчке рейтинга. Круче него – Ноле, Роджер и Рафа, неплохо для 23-летнего парня.

Ранее по ходу сезона Даниил победил на турнирах в Софии и Цинциннати.

Медведев – финалист US Open-2019.

«Он стал главной угрозой для топ-3». Журналисты Европы и США в восторге от игры Медведева в финале

Качай приложение Eurosport для iOS и Android