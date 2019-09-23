ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги после соревновательной недели.

Топ-10 мужского рейтинга ожидаемо не изменилась. Победа в Санкт-Петербурге принесла четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву 70 очков и позволила приблизиться к Роджеру Федереру. Андрей Рублев разменял 38-е место на 36-е, финалист санкт-петербургского турнира Борна Чорич поднялся с 15-й строчки на 14-ю.

Прорыв на 22 места удался победителю турнира в Меце Жо-Вильфриду Тсонге: он расположился на 39-м месте. В топ-100 прыгнул белорус Егор Герасимов: полуфинал в Санкт-Петербурге позволил ему стать 98-м.

В женском рейтинге десятка также остается прежней. Анастасия Павлюченкова после финала в Осаке стала первой ракеткой России: она поднялась с 41-го места на 36-е и обошла Екатерину Александрову. Дарья Касаткина – 43-я.

Несколько лучших теннисистов мужского тура на неделе играли командный кубок Лэйвера, очки за который не начисляются.

Среди женских топов Наоми Осака победила на турнире в Осаке, обыграв Павлюченкову.

Медведев победил на турнире в Санкт-Петербурге и взял третий титул в сезоне

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