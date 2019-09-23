Серена: «От попкорна моя задница становится больше»
Очень самокритично.
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что набирает вес из-за употребления попкорна.
«Думаю, от попкорна моя задница становится больше», – написала 37-летняя Серена.
«Говоришь так, как будто это плохо», – ответили ей в реплаях.
- Уильямс занимает девятое место в рейтинге WTA. Лидерство в рейтинге удерживает австралийка Эшли Барти.
- На US Open Серена дошла до финала, где проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску (3:6, 5:7).
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