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Серена: «От попкорна моя задница становится больше»

Серена: «От попкорна моя задница становится больше»
Eurosport

1 час назад

Очень самокритично.

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что набирает вес из-за употребления попкорна.

«Думаю, от попкорна моя задница становится больше», – написала 37-летняя Серена.

«Говоришь так, как будто это плохо», – ответили ей в реплаях.

  • Уильямс занимает девятое место в рейтинге WTA. Лидерство в рейтинге удерживает австралийка Эшли Барти.
  • На US Open Серена дошла до финала, где проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску (3:6, 5:7).

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