Австралиец Ник Кирьос не сыграл в финальной встрече Кубка Лэйвера, но, похоже, не сильно расстроился этому факту.

Во время вопроса журналиста о характере повреждения Ник достал бутылку пива и ответил только после того, как полностью ее осушил.

«У меня болит ключица, поэтому я был не готов к матчу против Надаля», – цитирует Ника Express.

В воскресенье Александр Зверев принес сборной Европы Кубок Лэйвера, обыграв в решающем матче Милоша Раонича.

Кирьос занимает 27 место в рейтинге ATP.

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