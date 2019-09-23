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Кирьос бесцеремонно осушил бутылку пива на пресс-конференции Кубка Лэйвера
Ник в своем репертуаре.
Австралиец Ник Кирьос не сыграл в финальной встрече Кубка Лэйвера, но, похоже, не сильно расстроился этому факту.
Во время вопроса журналиста о характере повреждения Ник достал бутылку пива и ответил только после того, как полностью ее осушил.
«У меня болит ключица, поэтому я был не готов к матчу против Надаля», – цитирует Ника Express.
- В воскресенье Александр Зверев принес сборной Европы Кубок Лэйвера, обыграв в решающем матче Милоша Раонича.
- Кирьос занимает 27 место в рейтинге ATP.
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