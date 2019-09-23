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Кирьос бесцеремонно осушил бутылку пива на пресс-конференции Кубка Лэйвера

Кирьос бесцеремонно осушил бутылку пива на пресс-конференции Кубка Лэйвера
Eurosport

28 мин. назад

Ник в своем репертуаре.

Австралиец Ник Кирьос не сыграл в финальной встрече Кубка Лэйвера, но, похоже, не сильно расстроился этому факту.

Во время вопроса журналиста о характере повреждения Ник достал бутылку пива и ответил только после того, как полностью ее осушил.

«У меня болит ключица, поэтому я был не готов к матчу против Надаля», – цитирует Ника Express.

  • В воскресенье Александр Зверев принес сборной Европы Кубок Лэйвера, обыграв в решающем матче Милоша Раонича.
  • Кирьос занимает 27 место в рейтинге ATP.
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