Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, подписал контракт с банком «Тинькофф». Об этом объявил основатель компании Олег Тиньков.

«Даниил Медведев – пожалуй, самый интересный спортивный российский взлет со времен Овечкина. Он не только классный спортсмен, но и очень прикольный и настоящий человек с надежным тылом в лице жены Даши. Это меня с ним объединяет. И я очень надеюсь, звездность его не испортит.

Он, как и банк «Тинькофф» – молодой, быстрый и креативный в игре, именно эти качества привлекли нас в нем. Он, как и мы, рушит стереотипы, низвергает кумиров и бывших лидеров. Он будущее мирового тенниса, а «Тинькофф» – будущее мирового финтека, и мы оба из России. Это нас объединило и привело к сотрудничеству. Даниил, желаем тебе победы на «Большом шлеме» уже в 2020-м, а мы, чем можем, поможем! Дальше действовать будем мы!» – написал Тиньков.

23-летний Медведев также выложил в инстаграме совместное фото. «Так круто стать частью команды «Тинькофф», – высказался теннисист.

Даниила тут же атаковали в комментариях недовольные его новым партнерством подписчики. Вот некоторые высказывания:

«Беги, Даня, беги».

«И Даня ради денег готов наплевать на народ, а жаль».

«Скажи мне, кто твой спонсор, и я скажу тебе, кто ты!»

«Даня! Выбирай лучшее, а не тех, кто хочет примазаться к твоим успехам».

«Тебя теперь и в России начнут хейтить за это».

Олег Тиньков оскорбился и сам пришел в комментарии к Медведеву с развернутым спичем.

«Даня, вот именно поэтому у меня почти всегда выключены комменты. Читать умных и всезнающих зачастую утомительно, даже обидно. И да, это я своей дочери еще говорил, русские соц-медиа токсичны и негативны, обращай больше внимания на адекватный и продвинутый мир. Но, в любом случае, у нас в стране есть герои, как мы и ты. Лучшие тянутся к лучшим», – написал Тиньков и ответил еще на несколько негативных комментариев.

В августе-сентябре Медведев сыграл подряд пять финалов: в Монреале, Вашингтоне, Цинциннати, Нью-Йорке (US Open) и Санкт-Петербурге. Он взял титулы в Цинциннати и России.

В течение успешной серии теннисист подписал контракты с производителем часов Bovet и автоконцерном BMW.

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