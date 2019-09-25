Четвертая ракетка мира Даниил Медведев стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Ведущий начал разговор с Даниилом с обсуждения финала US Open. Медведев признался, что по ходу второго сета уже готовил речь для публики. Эти мысли помогли российскому теннисисту: он расслабился и взял у Рафаэля Надаля два сета. «В пятом начал снова думать о том, как победить. Поэтому и проиграл», – заключил Медведев.

Естественно, в программе не обошли стороной конфликт Медведева с нью-йоркской публикой, которая, начиная со стадии 1/8 финала, была настроена по отношению к россиянину очень негативно.

«Публика в Нью-Йорке разделилась 50 на 50: кто-то поддерживал меня, а кто-то по-прежнему относился негативно и освистывал. Когда ко мне подошел диктор и спросил, что я хочу сказать зрителям, я сказал: «Извините и спасибо». Обратился и к той, и к другой части публики», – отметил Даниил.

Не осталась без внимания и привычка Медведева глотать во время матчей соль. Даниил признался, что активное поедание соли помогает восстанавливаться мышцам. Но уточнил, что лично он не почувствовал особого эффекта – что с солью, что без мышцы все равно сводит.

Наконец, Ургант поинтересовался, каких результатов Медведев ждет от сотрудничества с банком «Тинькофф» – за этот шаг теннисиста уже успели жестко раскритиковать. Ответ Даниила был сдержанным и официозным: «Я сегодня съездил в офис «Тинькофф». Это очень крутой молодежный проект, я очень рад быть частью компании. Надеюсь, я подходящее лицо для этого».

В минувшее воскресенье Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге.

Ранее в 2019 году Даниил стал лучшим на турнирах в Софии и Цинциннати.

Сейчас русский теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP следом за Джоковичем, Надалем и Федерером.

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