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«Начал думать о том, как победить, поэтому проиграл». Медведев стал гостем «Вечернего Урганта»
Даниил стремительно превращается в суперзвезду.
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев стал гостем программы «Вечерний Ургант».
Ведущий начал разговор с Даниилом с обсуждения финала US Open. Медведев признался, что по ходу второго сета уже готовил речь для публики. Эти мысли помогли российскому теннисисту: он расслабился и взял у Рафаэля Надаля два сета. «В пятом начал снова думать о том, как победить. Поэтому и проиграл», – заключил Медведев.
Естественно, в программе не обошли стороной конфликт Медведева с нью-йоркской публикой, которая, начиная со стадии 1/8 финала, была настроена по отношению к россиянину очень негативно.
«Публика в Нью-Йорке разделилась 50 на 50: кто-то поддерживал меня, а кто-то по-прежнему относился негативно и освистывал. Когда ко мне подошел диктор и спросил, что я хочу сказать зрителям, я сказал: «Извините и спасибо». Обратился и к той, и к другой части публики», – отметил Даниил.
Не осталась без внимания и привычка Медведева глотать во время матчей соль. Даниил признался, что активное поедание соли помогает восстанавливаться мышцам. Но уточнил, что лично он не почувствовал особого эффекта – что с солью, что без мышцы все равно сводит.
Наконец, Ургант поинтересовался, каких результатов Медведев ждет от сотрудничества с банком «Тинькофф» – за этот шаг теннисиста уже успели жестко раскритиковать. Ответ Даниила был сдержанным и официозным: «Я сегодня съездил в офис «Тинькофф». Это очень крутой молодежный проект, я очень рад быть частью компании. Надеюсь, я подходящее лицо для этого».
- В минувшее воскресенье Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге.
- Ранее в 2019 году Даниил стал лучшим на турнирах в Софии и Цинциннати.
- Сейчас русский теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP следом за Джоковичем, Надалем и Федерером.
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