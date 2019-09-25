Тренер Новак Джоковича Горан Иванишевич вспомнил весенние постоянные нападки со стороны Ника Кирьоса. Весной австралиец заявил, что его бесят манеры празднования и общения Новака с фантами и что серб никогда не станет величайшим.

«Это не очень хорошо, потому что Новак его не трогает, я не понимаю, почему Ник придирается. На корте ты можешь делать, что хочешь, но уважение к оппоненту должно быть всегда. Кирьос часто болтает что-то о Ноле, и только ему известно, почему.

Парню лучше сосредоточиться на себе, потому что ему по силу быть в первой пятерке и выиграть «ТБШ», но с его отношением ему этого никогда не удастся. Я очень надеюсь, что он изменится, потому что это было бы здорово как для него самого, так и для игры в целом», – рассказал Горан в интервью The Telegraph.

Иванишевич – чемпион «Уимблдона»-2001.

24-летний Кирьос занимает 27 строчку рейтинга.

Кирьос: «Неважно, сколько «Шлемов» выиграет Джокович, он никогда не станет величайшим»

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