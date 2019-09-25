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Теннис. Лучшие турниры WTA

Теннис. Лучшие турниры WTA
Eurosport

Вчера в 08:10Обновлено 10 мин. назад

Только для телезрителей из России.

С 2020 года Eurosport эксклюзивно в России покажет в прямом эфире матчи лучших теннисисток мира. В рамках четырехлетнего контракта с WTA на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в онлайн-сервисе Eurosport Player ежегодно будут транслироваться более 800 матчей.

В эфир Eurosport попадут турниры серии Premier, International, а также матчи Итогового турнира.

Акцент в трансляциях будет сделан на лучших игроков России и мира. Теперь российским любителям тенниса в эфире каналов Eurosport и в сервисе Eurosport Player доступны прямые трансляции всех турниров «Большого шлема», главных турниров ATP и WTA. Добро пожаловать в дом тенниса!

Оформить подписку на Eurosport Player можно по этой ссылке

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