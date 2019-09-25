С 2020 года Eurosport эксклюзивно в России покажет в прямом эфире матчи лучших теннисисток мира. В рамках четырехлетнего контракта с WTA на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в онлайн-сервисе Eurosport Player ежегодно будут транслироваться более 800 матчей.

В эфир Eurosport попадут турниры серии Premier, International, а также матчи Итогового турнира.

Акцент в трансляциях будет сделан на лучших игроков России и мира. Теперь российским любителям тенниса в эфире каналов Eurosport и в сервисе Eurosport Player доступны прямые трансляции всех турниров «Большого шлема», главных турниров ATP и WTA. Добро пожаловать в дом тенниса!

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