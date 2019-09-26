Австралийский теннисист Ник Кирьос условно оштрафован на 25 тысяч долларов и отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ATP на 16 недель.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

24-летний австралиец наказан за матч второго раунда турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, в котором он уступил россиянину Карену Хачанову со счетом 7:6(3), 6:7(4), 2:6. Игра прошла 15 августа; по ее итогам теннисист уже был оштрафован на 113 тысяч долларов.

ATP признала Кирьоса виновным в нарушении Кодекса организации по части неспортивного поведения; в случае повторного нарушения в течение шести месяцев начиная с 30 сентября условное наказание вступит в силу. Кирьос может подать апелляцию на данное решение в течение пяти рабочих дней.

«Обращаюсь ко всем. Я по-прежнему могу играть, у меня условное наказание, расслабьтесь. Я буду играть, и теннис не перестанет быть веселым, все в порядке. Мне просто нужно будет следить за своим поведением, вот и все», – прокомментировал наказание сам Кирьос.

Кирьос занимает 27-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету шесть побед на турнирах под эгидой ATP (две из них были одержаны в этом году).

Высшее достижение австралийца на турнирах «Большого шлема» – выход в четвертьфинал Australian Open (2015) и Уимблдона (2014).

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