«Мой теннис останется веселым». Кирьоса условно отстранили на 16 недель, но он не унывает
Неужели, главный бэд бой тенниса хочет сделать условное наказание реальным?
Австралийский теннисист Ник Кирьос условно оштрафован на 25 тысяч долларов и отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ATP на 16 недель.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
24-летний австралиец наказан за матч второго раунда турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, в котором он уступил россиянину Карену Хачанову со счетом 7:6(3), 6:7(4), 2:6. Игра прошла 15 августа; по ее итогам теннисист уже был оштрафован на 113 тысяч долларов.
ATP признала Кирьоса виновным в нарушении Кодекса организации по части неспортивного поведения; в случае повторного нарушения в течение шести месяцев начиная с 30 сентября условное наказание вступит в силу. Кирьос может подать апелляцию на данное решение в течение пяти рабочих дней.
«Обращаюсь ко всем. Я по-прежнему могу играть, у меня условное наказание, расслабьтесь. Я буду играть, и теннис не перестанет быть веселым, все в порядке. Мне просто нужно будет следить за своим поведением, вот и все», – прокомментировал наказание сам Кирьос.
- Кирьос занимает 27-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету шесть побед на турнирах под эгидой ATP (две из них были одержаны в этом году).
- Высшее достижение австралийца на турнирах «Большого шлема» – выход в четвертьфинал Australian Open (2015) и Уимблдона (2014).
Бублик подачей с руки спровоцировал дикий розыгрыш. Он и Фритц потом долго смеялись