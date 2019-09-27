Кирьос вспомнил школу: подкараулил Калинскую за углом и напугал ее
Шуточки уровня пятиклассника.
Российская теннисистка Анна Калинская заветилась в инстаграм-сториз австралийца Ника Кирьоса.
24-летний Кирьос остроумно поджидал Анну за углом, а когда она вышла, выскочил и напугал ее звонким «Буу-у!» От неожиданности Калинская вскринула.
- Кирьос пришел на матч Калинской на US Open, позже медиа написали об их романе.
- Ник идет на 27-м месте в рейтинге ATP, Калинская не входит в топ-100 рейтинга WTA.
- ATP условно отстранила Кирьоса от соревнований на 16 недель за неспортивное поведение.
«Мой теннис останется веселым». Кирьоса условно отстранили на 16 недель, но он не унывает
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