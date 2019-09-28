Российская теннисистка Мария Шарапова встретилась с Маратом Сафиным в одном из местечек в Италии.

На фото также присутствует 18-летний итальянец Янник Синнер, который работает с новым тренером Марии Рикардо Пьятти. «Новое и старое (старшее) поколения увиделись в Италии», – написала 32-летняя Шарапова.

Шарапова закончила выступление на US Open в первом круге, разгромно проиграв будущей финалистке Серене Уильямс (1:6, 1:6).

Мария вылетела из топ-100 рейтинга WTA и занимает 138-е место.

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