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Шарапова встретилась с Сафиным в Италии

Шарапова встретилась с Сафиным в Италии
Eurosport

31 мин. назад

Две легенды!

Российская теннисистка Мария Шарапова встретилась с Маратом Сафиным в одном из местечек в Италии.

На фото также присутствует 18-летний итальянец Янник Синнер, который работает с новым тренером Марии Рикардо Пьятти. «Новое и старое (старшее) поколения увиделись в Италии», – написала 32-летняя Шарапова.

  • Шарапова закончила выступление на US Open в первом круге, разгромно проиграв будущей финалистке Серене Уильямс (1:6, 1:6).
  • Мария вылетела из топ-100 рейтинга WTA и занимает 138-е место.

Шарапова: «У меня русский паспорт, но считаю домом США»

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