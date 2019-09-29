На турнире серии «Челленджер» в итальянской Флоренции арбитр на вышке Джанлука Москарелла выдал отличное шоу, которое вряд ли понравится в теннисной индустрии.

В матче 1/16 финала между Педру Соузой и Энрико Делла Валле судья во время туалетного перерыва после первого сета внезапно начал давать советы португальскому игроку.

«Давай, Педро, давай, сейчас держи концентрацию, две минуты, и все закончится. Сегодня очень жарко. Этот матч должен был закончиться со счетом 6:1, 6:1. У тебя, черт возьми, было 45 брейк-поинтов. Я старый человек, провел на корте уже два часа. Давай, сконцентрируйся, твою мать, бей по мячу. Позабочусь о том, чтобы увидеть это. Ты бьешь – я смотрю, давай», – сказал Москарелла Соузе.

И на этом чудачества судьи не закончились. После туалетного перерыва Делла Валле в видеозапись матча попали комментарии Джанлуки в адрес девочки-болбоя. Мужчина, в частности, говорил ей такие комплименты, как «Ты фантастическая», «Ты очень сексуальная» и «Все хорошо? Здесь жарко? Тебе жарко? Физически или эмоционально?»

Матч Соузы и Делла Валле прошел в четверг, 26 сентября. Он затянулся на три сета, Педру победил со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Джанлука Москарелла судит матчи ATP с 2010 года. У него золотой значок, который позволяет ему работать на турнирах уровня «Большого шлема».

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