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Джокович стал третьим по неделям в топе ATP, Кузнецова поднялась на 13 мест в WTA
Рекорд Новака и взлет Шараповой.
ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов и теннисисток.
В топ-10 мужского чарта нет изменений. Первой ракеткой мира остался Новак Джокович, за ним в первой тройке расположились Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.
Для Джоковича эта неделя на верхней строчке оказалась 271-й. По этому показателю серб опередил американца Ивана Лендла и вышел на третье место в истории. Теперь он уступает по лидерству в рейтинге ATP лишь Питу Сампрасу и Федереру.
Рейтинг АТР, версия от 30 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130,
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5305,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4415,
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4095,
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3420,
8 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3330,
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2810,
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575...
35 (36). Андрей Рублев (Россия) – 1261.
В женском рейтинге первой ракеткой по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, чуть позади нее – Каролина Плишкова из Чехии и Элина Свитолина из Украины. В топ-10 местами поменялись Симона Халеп и чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску – теперь Халеп пятая, Андрееску шестая.
Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, она поднялась с 39-й на 38-ю позицию в чарте WTA. Светлана Кузнецова подпрыгнула аж на 13 строчек и теперь занимает 56-е место. Мария Шарапова улучшила положение в рейтинге на одну позицию и стала 137-й ракеткой мира.
Рейтинг WTA, версия от 30 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6446 очков,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 6125,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5320,
4 (4). Наоми Осака (Япония) – 5011,
5 (6). Симона Халеп (Румыния) – 4907,
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4835,
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4571,
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4225,
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738…
38 (39). Екатерина Александрова (Россия) – 1383...
40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1330...
42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) – 1264...
45 (43). Дарья Касаткина (Россия) – 1220...
56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) – 1041...
65 (66). Анна Блинкова (Россия) – 927...
79 (55). Маргарита Гаспарян (Россия) – 779...
89 (73). Анастасия Потапова (Россия) – 676...
93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) – 654…
100 (116). Анна Калинская (Россия) – 616.
- В сезоне-2019 Новак Джокович выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и «Уимблдон»), дошел до полуфинала «Ролан Гаррос» и снялся из-за травмы в четвертом круге US Open.
- Шарапова уточнила, что следующим турниром, в котором она примет участие, станет австрийский Линц. Он стартует 7 октября.
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