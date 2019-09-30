ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов и теннисисток.

В топ-10 мужского чарта нет изменений. Первой ракеткой мира остался Новак Джокович, за ним в первой тройке расположились Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Для Джоковича эта неделя на верхней строчке оказалась 271-й. По этому показателю серб опередил американца Ивана Лендла и вышел на третье место в истории. Теперь он уступает по лидерству в рейтинге ATP лишь Питу Сампрасу и Федереру.

Рейтинг АТР, версия от 30 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130,

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5305,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4415,

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4095,

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3420,

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3330,

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2810,

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575...

35 (36). Андрей Рублев (Россия) – 1261.

В женском рейтинге первой ракеткой по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, чуть позади нее – Каролина Плишкова из Чехии и Элина Свитолина из Украины. В топ-10 местами поменялись Симона Халеп и чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску – теперь Халеп пятая, Андрееску шестая.

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, она поднялась с 39-й на 38-ю позицию в чарте WTA. Светлана Кузнецова подпрыгнула аж на 13 строчек и теперь занимает 56-е место. Мария Шарапова улучшила положение в рейтинге на одну позицию и стала 137-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA, версия от 30 сентября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6446 очков,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 6125,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5320,

4 (4). Наоми Осака (Япония) – 5011,

5 (6). Симона Халеп (Румыния) – 4907,

6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4835,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4571,

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4225,

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738…

38 (39). Екатерина Александрова (Россия) – 1383...

40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1330...

42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) – 1264...

45 (43). Дарья Касаткина (Россия) – 1220...

56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) – 1041...

65 (66). Анна Блинкова (Россия) – 927...

79 (55). Маргарита Гаспарян (Россия) – 779...

89 (73). Анастасия Потапова (Россия) – 676...

93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) – 654…

100 (116). Анна Калинская (Россия) – 616.

В сезоне-2019 Новак Джокович выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и «Уимблдон»), дошел до полуфинала «Ролан Гаррос» и снялся из-за травмы в четвертом круге US Open.

Шарапова уточнила, что следующим турниром, в котором она примет участие, станет австрийский Линц. Он стартует 7 октября.

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