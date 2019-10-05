Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил двух великих теннисистов – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Федерер – это беспредельный класс, а Надаль – это пот, настойчивость, а также талант, так как без таланта невозможно выиграть 19 «Шлемов». Тяжелый труд и постоянное стремление к самосовершенствованию позволили Надалю быть в одном ряду с самым талантливым теннисистом в истории.

Очевидно, с кем их можно сравнить: Федерер – это Лионель Месси, а Надаль – Криштиану Роналду», – приводит слова Буффона Football Italia.

В этом году Надаль выиграл два мэйджора – «Ролан Гаррос» и US Open.

Сейчас Рафа отстает от Роджера на один «Большой Шлем».

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