ATP и WTA опубликовали свежие рейтинги. В воскресенье шестого октября Наоми Осака обыграла в финале турнира в Пекине первую ракетку мира Эшли Барти и подвинула украинку Элину Свитолину с третьей строчки.

Рейтинг WTA, версия от 7 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7096 очков,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 6015,

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5621,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5525,

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5041,

6 (5). Симона Халеп (Румыния) – 4962,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4495,

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3848…

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) – 1473…

39 (45). Дарья Касаткина (Россия) – 1425,

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1385…

55 (56). Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…

137 (137). Мария Шарапова (Россия) – 466.

У мужчин в первой десятке без изменений. Финалист US Open Даниил Медведев замыкает четверку, уступая только Джоковичу, Надалю и Федереру. Карен Хачанов тоже в топе – на девятой строчке.

Рейтинг АТР, версия от 7 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10365 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130,

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 4965,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4915,

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4185,

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3630,

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3040,

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2945,

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575...

33 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1261.

Гоффен подвинул Чорича с 14-й позиции.

Чилич поднялся на пять пунктов и взял 25-ю строчку рейтинга.

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