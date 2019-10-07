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Осака вытеснила Свитолину из первой тройки, Медведев остался в четверке
В мужском топе без изменений.
ATP и WTA опубликовали свежие рейтинги. В воскресенье шестого октября Наоми Осака обыграла в финале турнира в Пекине первую ракетку мира Эшли Барти и подвинула украинку Элину Свитолину с третьей строчки.
Рейтинг WTA, версия от 7 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7096 очков,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 6015,
3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5621,
4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5525,
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5041,
6 (5). Симона Халеп (Румыния) – 4962,
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4495,
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3848…
35 (38). Екатерина Александрова (Россия) – 1473…
39 (45). Дарья Касаткина (Россия) – 1425,
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1385…
55 (56). Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…
137 (137). Мария Шарапова (Россия) – 466.
У мужчин в первой десятке без изменений. Финалист US Open Даниил Медведев замыкает четверку, уступая только Джоковичу, Надалю и Федереру. Карен Хачанов тоже в топе – на девятой строчке.
Рейтинг АТР, версия от 7 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10365 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130,
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 4965,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4915,
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4185,
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3630,
8 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3040,
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2945,
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575...
33 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1261.
- Гоффен подвинул Чорича с 14-й позиции.
- Чилич поднялся на пять пунктов и взял 25-ю строчку рейтинга.
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