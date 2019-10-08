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Российский теннисист и призер юношеской Олимпиады Бирюков покончил с собой
Спортсмену было 27 лет.
В Москве покончил с собой российский теннисист Михаил Бирюков, сообщает «Комсомольская правда».
По данным источника, тело Бирюкова было обнаружено в ванной; прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть спортсмена.
- Бирюков – сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.
- Михаил начал профессионально заниматься теннисом в 2009 году. В 2010-м он 18-летний Бирюков завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеской Олимпиаде.
- Наивысшая позиция Михаила в рейтинге АТР за карьеру – 292-е место.
16-летний теннисист приехал на вечеринку, выпил 2 бокала шампанского и умер
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