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Российский теннисист и призер юношеской Олимпиады Бирюков покончил с собой

Российский теннисист и призер юношеской Олимпиады Бирюков покончил с собой
Eurosport

1 час назад

Спортсмену было 27 лет.

В Москве покончил с собой российский теннисист Михаил Бирюков, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, тело Бирюкова было обнаружено в ванной; прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть спортсмена.

  • Бирюков – сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.
  • Михаил начал профессионально заниматься теннисом в 2009 году. В 2010-м он 18-летний Бирюков завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях на юношеской Олимпиаде.
  • Наивысшая позиция Михаила в рейтинге АТР за карьеру – 292-е место.

16-летний теннисист приехал на вечеринку, выпил 2 бокала шампанского и умер

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