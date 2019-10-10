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«В моей жизни есть и другие цели». Шарапова намекнула на скорое завершение карьеры
Мария все чаще думает о бизнесе, чем о спорте.
Мария Шарапова снялась с турнира в Линце из-за проблем с плечом, но приехала в Австрию и поучаствовала в пресс-конференции.
Маша немного поностальгировала о прошлом и поделилась планами на будущее.
«У меня никогда не было определенной цели по продолжительности карьеры. Когда мне было 19 лет, я не думала, что буду играть после 30. Я ближе к финишу, чем к началу или середине моей карьеры – но кто знает, что может случиться.
Я делаю все, чтобы скорее восстановиться, но не чувствую давления. Огонь все еще горит внутри меня. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Я хочу дать себе и своему телу наилучшие шансы.
Я люблю эту игру, но у меня есть и другие цели в жизни», – приводит слова Шараповой Tennis World.
- Последний раз 32-летняя спортсменка выходила на корт в первом раунде US Open.
- В той встрече она проиграла будущей финалистке турнира Серене Уильямс.
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