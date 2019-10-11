Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не вернется в спорт в случае беременности и рождения ребенка.

«Если бы я открыла эту главу, то посвятила бы ей все свое время. У меня отличные отношения с матерью, а она была очень молода, когда я родилась. Хотелось бы иметь такие же отношения с моим сыном», – цитирует 32-летнюю Шарапову Tennis World USA.

Мария не выходила на корт после поражения от Серены Уильямс (1:6, 1:6) в первом круге US Open.

Шарапова снялась с турнира в Люксембурге и досрочно завершила сезон из-за травмы плеча.

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