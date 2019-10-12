Первая ракетка России Даниил Медведев мчится в новый финал «Мастерса», но на его пути стоит низвергатель Новака Джоковича Стефанос Циципас из Греции.

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C августа Медведев выиграл титулы в Цинциннати и Санкт-Петербурге, сыграл в финалах Вашингтона, Монреаля и US Open.

Даниил квалифицировался на Итоговый турнир-2019 в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль и Федерер.

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