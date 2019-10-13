Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал на шестом турнире подряд и на третьем кряду «Мастерсе». Последний барьер перед трофеем – немецкий теннисист с русскими корнями Александр Зверев.

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Даниил прежде не побеждал Александра в личных встречах (0-4), но в этом сезоне парни еще не встречались.

Даниил квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне, где также выступят Джокович, Надаль, Федерер, Циципас и Тим.

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