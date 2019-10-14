Хачанов поднялся на восьмую строчку, Гауфф – в первой сотне. Обновленные рейтинги ATP и WTA

ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги. Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, Медведев остался на четвертой.

Карен выбыл в третьем круге «Мастерса» в Шанхае, но все равно обогнал Кэя Нисикори. Рублев подпрыгнул на две строчки – с 33 на 31 место.

Рейтинг АТР, версия от 14 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950,

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5920,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085,

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4425,

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3900,

8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2990,

9 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 2860,

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2575...

31 (33). Андрей Рублев (Россия) – 1341.

У женщин в первой десятке без изменений. Дарья Касаткина поднялась на две позиции и снова стала первой ракеткой России: Александрова не защитила очки за прошлогодний Линц и пропустила соотечественницу вперед.

15-летняя Кори Гауфф, победившая в финале Линца, впервые поднялась в первую сотню и заняла 71 строчку.

Рейтинг WTA, версия от 7 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7096 очков,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5621,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5495,

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5041,

6 (5). Симона Халеп (Румыния) – 4962,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4495,

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3848…

37 (39). Дарья Касаткина (Россия) – 1425,

38 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1385…

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1355…

57 (55). Светлана Кузнецова (Россия) – 1051…

71 (110). Кори Гауфф (США) – 854…

137 (137). Мария Шарапова (Россия) – 466.

Медведев 13 октября обыграл Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае.

Для него победа на турнире стала четвертой в этом сезоне.

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