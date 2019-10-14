Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Слова 38-летнего спортсмена приводит Metro.

Федерер четыре раза принимал участие в Олимпийских играх (2000, 2004, 2008, 2012). Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро Роджер пропустил из-за реабилитации после операции на колене.

Федерер стал олимпийским чемпионом в 2008 году в парном разряде (вместе со Стэном Вавринкой) и серебряным призером Олимпийских игр-2012 в одиночном разряде.

«Я спорил со своей командой несколько недель или месяцев о том, что я должен делать летом 2020 года после Уимблдона и перед US Open. В конце концов мое сердце решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх», – сказал Федерер.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Действующий олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде – британец Энди Маррей.

Медведев подкрался к Федереру, Касаткина – снова первая в России. Рейтинги WTA и ATP

Качай приложение Eurosport для iOS или Android