Экс-первая ракетка мира Марат Сафин назвал трех спортсменов, которые, по его мнению, самые популярные в России на сегодня.

«Дзюба – он молодец. Медведев и Хабиб – красавцы, думаю, тройки достаточно. Остальные пусть пытаются, борются», – цитирует Сафина Sport24.

При этом Марат отказался выделить Александра Овечкина: по мнению спортсмена, это будет обидно для остальных хоккеистов, которые показали такой же высокий уровень мастерства.

В 2019-м Дзюба помог «Зениту» выиграть РПЛ и России выйти на Евро-2020. Медведев дошел до финала US Open и выиграл «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае. Хабиб защитил титул чемпиона UFC, побив Порье.

Марат Сафин выигрывал US Open-2000, Australian Open-2005 и дважды брал Кубок Дэвиса (2002 и 2006).

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