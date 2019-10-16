Теннисный сезон еще не завершен, на этой неделе проходят два турнира – в Москве и Люксембурге. Украинка Леся Цуренко обычно посещала Москву и выступала на Кубке Кремля, но на этот раз она схалтурила и не приехала.

Конечно, виной всему травма локтя, из-за которой Леся провалила последние полгода, но мы-то знаем, что и на солнышке ей понежиться хотелось больше, чем брать в руки ракетку.

На этой неделе Цуренко занимает 73-е место в рейтинге, но может опустить еще ниже.

В этом сезоне 30-летняя украинка впервые за пять лет не выиграла ни одного трофея.

Пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. Подставляй свою

Телеведущая Джорджиа Вентурини – как вода, огонь и работающие люди. От нее невозможно оторвать глаз

Качай приложение Eurosport для iOS или Android