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Медведев получил звание заслуженного мастера спорта России

Медведев получил звание заслуженного мастера спорта России
Eurosport

40 мин. назад

Заслуженно.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев получил звание заслуженного мастера спорта России, сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Даниил опубликовал фотографию с церемонии в инстаграме. В награждении поучаствовали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Министр спорта Павел Колобков.

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», – цитирует Медведева пресс-служба Министерства спорта РФ.

  • В шести последних турнирах Медведев играл в финале, в том числе в решающем матче US Open.
  • Россиянин отказался от выступления на Кубке Кремля из-за усталости.

Медведев спас теннис. Он тот, кто надолго пришел на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

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