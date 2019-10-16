Четвертая ракетка мира Даниил Медведев получил звание заслуженного мастера спорта России, сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Даниил опубликовал фотографию с церемонии в инстаграме. В награждении поучаствовали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Министр спорта Павел Колобков.

«Мне очень приятно получить знак и удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие», – цитирует Медведева пресс-служба Министерства спорта РФ.

В шести последних турнирах Медведев играл в финале, в том числе в решающем матче US Open.

Россиянин отказался от выступления на Кубке Кремля из-за усталости.

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