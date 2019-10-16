Швейцарский теннисист Роджер Федерер не видит преград, чтобы радовать зрителей своей игрой и после 2020 года.

«Чувствую, что сил у меня еще много. Позитивный момент в том, что я не знаю, когда это закончится. Так что моя подготовка в плане фитнеса и тренировок всегда основывается на неизвестном. У меня достаточно сил, чтобы играть и после 2020 года.

Конечно, все может закончиться внезапно, но мой фитнес-тренер говорит: «Дай знать, если решишь провести последний сезон. Тогда мы больше не будем делать фитнес-сессии. Ты просто будешь играть на турнирах и наслаждаться». Но в декабре я намерен работать над фитнесом. Пока я мотивирован – все отлично», — цитирует Федерера Tennis 365.

Федерер планирует сыграть на Олимпиаде-2020.

В августе Роджеру исполнилось 38 лет.

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