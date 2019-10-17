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Хачанов: «Кержаков вставал пораньше, чтобы посмотреть мои матчи в Шанхае»
Бывший игрок «Зенита» и «Севильи» внимательно следит за теннисом.
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу Александром Кержаковым.
«Да, я общаюсь с Кержаковым. Когда приехал на арену «Зенит», познакомился с ним, Аршавиным и Дзюбой. Мы начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае и поздравлял. Он пораньше вставал, не высыпался. Сам говорил, что хотел приехать [на Кубок Кремля], я его и позвал», – приводит слова Хачанова Sport24.
- Хачанов – действующий победитель Кубка Кремля.
- Карен занимает восьмую строчку в текущем рейтинге ATP.
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