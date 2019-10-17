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Хачанов: «Кержаков вставал пораньше, чтобы посмотреть мои матчи в Шанхае»

Хачанов: «Кержаков вставал пораньше, чтобы посмотреть мои матчи в Шанхае»
Eurosport

1 час назад

Бывший игрок «Зенита» и «Севильи» внимательно следит за теннисом.

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу Александром Кержаковым.

«Да, я общаюсь с Кержаковым. Когда приехал на арену «Зенит», познакомился с ним, Аршавиным и Дзюбой. Мы начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае и поздравлял. Он пораньше вставал, не высыпался. Сам говорил, что хотел приехать [на Кубок Кремля], я его и позвал», – приводит слова Хачанова Sport24.

  • Хачанов – действующий победитель Кубка Кремля.
  • Карен занимает восьмую строчку в текущем рейтинге ATP.

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