Грек Стефанос Циципас рассказал о своих взаимоотношениях с фанатами.

«В Китае я получил много подарков от болельщиков. У меня есть одна фанатка, которая постоянно меня преследует. Я бы сказал, что она – мой фан номер 1. Они все для меня номер 1, но она особенная. Кажется, она начала ходить за мной в самый первый раз, когда я приехал в Китай.

Она пишет мне любовные письма, дарит много подарков. Я очень ценю это. Она очень вежливая, и это приятно», – приводит слова Циципаса Tennis World.

На турнире в Шанхае Циципас дошел до полуфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

После матча Стефанос назвал теннис Медведева «скучным».

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