Теннисист Даниил Медведев пофантазировал, чем закончится их с Артемом Дзюбой соревнование в легкой атлетике.

«Кто победит в 30-метровке? Знаю, что футболисты могут очень быстро бегать, но как мне дастся столь короткая дистанция, сложно сказать. Вообще, я не самый медленный. Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артем. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я.

Овечкин и соревнование на точность? Мне кажется, что теннисисты точнее в целом, так как при броске клюшкой погрешность больше. Но это всего лишь мое мнение, не уверен, что это соответствует действительности. Я бы с удовольствием поучаствовал в таком конкурсе, это было бы очень круто», – цитирует Даниила Russia Today.

Даниил Медведев в 2019 году дошел до финала US Open и выиграл «Мастерс» в Шанхае.

Артем Дзюба выиграл РПЛ с «Зенитом» и помог России досрочно отобраться на Евро-2020.

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