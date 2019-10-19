Кэй Нисикори и Новак Джокович генерировали такое мощное электрическое поле в полуфинале US Open-2014, что можно было осветить пол-Манхэттена. Японец сенсационно обыграл первую ракетку мира, и болевшая за Кэя легендарная Мартина Навратилова поддалась эмоциям. 57-летняя женщина договорилась с организаторами, вылетела на корт вместе с подругой Юлией Лемиговой и сделала ей предложение. Вице-мисс мира-1991 согласилась, а свадьбу сыграли в феврале 2015-го в День всех влюбленных.

В теннисе Мартина установила кучу рекордов, многие из которых сама же и побила. За 32 года карьеры американка завоевала 355 титулов, но в личной жизни ей долго не везло. Чуждая предрассудкам Навратилова сделала каминг-аут еще в 1981-м, из-за чего от нее отказались несколько спонсоров и возникли проблемы с получением американского гражданства. «Я всегда любила женщин. Мне нравится их мягкость, податливость и нежность», – призналась теннисистка.

Юлия Лемигова и Мартина НавратиловаGetty Images

В постели Мартины побывало столько женщин, что она давно сбилась со счета. В молодости спортсменка зажигала с другой прославленной теннисисткой и лесбиянкой Билли Джин Кинг, а затем переключилась на гольфистку Сандру Хейни. Они прожили вместе три года, и после расставания Навратилова слегла в больницу с нервным срывом. Ее новой любовью стала писательница Рита Мэй Браун, но самую большую страсть теннисистка испытала с Мисс Техас-1976 Джуди Нельсон. Эта красотка настолько очаровала Мартину, что она подписала брачный контракт, по которому отдавала любимой половину заработанных призовых.

Расставание получилось болезненным – кроме моральной травмы, Нельсон нанесла ей и материальную. Навратилова потеряла при разводе 5 млн долларов и запретила себе влюбляться. На протяжении двух лет отношения Мартины с любовницами заканчивались после первой же ночи, и ей был не важен их социальный статус. Сегодня в ее постели могла оказаться массажиста или горничная, а завтра – Мадонна. «Я больше не верю в сумасшедшую любовь. Отныне любовницы для меня – это гигиенические салфетки: я использую их и выбрасываю», – поморщилась спортсменка.

Навратилова и Джуди НельсонImago

Отношения Навратиловой и Лемиговой не похожи на предыдущие связи обеих женщин. Они познакомились на одной из парижских вечеринок еще 20 лет назад, потом не виделись 10 лет и сближались постепенно и осторожно, словно боясь обжечься.

Юлия выросла в Москве в семье полковника авиации, планировала стать врачом, но все изменило случайное знакомство с режиссером Александром Стефановичем возле Дома кино. Красавица заявила бывшему мужу Аллы Пугачевой, что она студентка (на самом деле Юля только заканчивала школу), у них завертелся роман, и девушка благодаря связям Стефановича победила на конкурсе «Московская красавица-1989».

Режиссер продвинул знойную шатенку и на «Мисс СССР-1990», но здесь Лемигову обошла представительница Белоруссии Мария Кежа – Юля заняла второе место. Стефанович взбесился и остыл только когда узнал, что победительница должна была до конца жизни рекламировать фирму голландского председателя жюри.

Юлия Лемигова на конкурсе Мисс Вселенная-1991Getty Images

Еще раз Лемиговой повезло после отстранения Кежи от участия в «Мисс Вселенная» – по правилам, в нем могли участвовать только незамужние девушки, а Мария скрыла этот факт. Вместо нее в Лас-Вегас полетела любовница Стефановича, завоевала звание вице-мисс и получила несколько контрактов с зарубежными модельными агентствами.

Незадолго до отъезда в Париж девушка и завела нового кавалера – красоту Юлии оценил председатель Национального фонда спорта России Борис Федоров. Бизнесмен был тесно связан с криминалом, и в одной из разборок его застрелили. Лемиговой повезло, что в тот день она заболела и не сопровождала Федорова.

С первого дня жизни во Франции Юлия чувствовала себя как дома. Москвичка считает, что это из-за аристократических кровей – ее дед, потомственный французский дворянин Жан де ла Турнер, во время революции оказался в России, и домой коммунисты его не отпустили. В Париже у девушки начался роман с местным банкиром Эдуардом Стерном, от которого Юлия родила сына Максимилиана. Миллионер отказался уходить из семьи и признавать ребенка, а потом случилось страшное. Лемигова оставила пятимесячного сына с няней на несколько часов, а когда вернулась домой, малыш был мертв – мальчика задушили, а няня исчезла.

Мартина и Юлия с детьмиGetty Images

Потухшая от горя женщина обвинила в убийстве Стерна – Юлия считает, что он нанял киллера, чтобы Максимилиан не претендовал на его состояние. Доказать причастность Стерна к убийству не удалось, но банкира наказала судьба. Спустя несколько лет его застрелила любовница Сесиль Броссар, которая во время ролевых игр привязала одетого в розовый латексный костюм Эдуарда наручниками к кровати. Женщину арестовали, и она призналась в убийстве из-за ревности. Об этой истории снят фильм «История любви», в котором банкира-садомазохиста сыграл Бенуа Пульворд.

Другие отношения Лемиговой с мужчинами не закончились браком, зато подарили ей двух дочерей. Однажды Юлия отправилась с ними в один из парижских ресторанов и случайно встретила там Навратилову: «У меня был полный поднос еды. Я познакомила Мартину с дочками. Мы пообедали, и потом я вдруг подумала: «Я бы хотела увидеть ее снова». Мартина пригласила новых друзей погостить в ее особняке в Майами и вскоре женщины настолько сблизились, что уже не могли друг без друга.

Мартина и Юлия проверяли чувства целых девять лет, прежде чем пожениться в Нью-Йорке, где разрешены однополые браки. Главным испытанием стала борьба Навратиловой с раком груди – поддержка Юлии помогла ей победить болезнь. Теннисистка говорит, что если бы не любовь, то она могла покончить жизнь самоубийством, как это сделал отец.

Бульварная пресса несколько раз писала о расставании женщин, но они не обращают на это внимания и отлично дополняют друг друга. Вместе занимаются серфингом и управляют личным самолетом Навратиловой, на котором летают в Париж. Там у Лемиговой остался косметический бизнес и множество воспоминаний. Бывшая вице-мисс мира обрела счастье и помогла теннисистке избавиться от отношения к женщинам как к гигиеническим салфеткам. Мартина больше ничего и никому не доказывает, а просто наслаждается каждым днем рядом с любимым человеком.

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