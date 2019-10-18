Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей привычке громко кричать во время матчей. Спортсменка ответила на вопросы в рамках встречи с журналистами GQ.

«Как Мария Шарапова умудряется не сорвать голос после игр? Даже у меня болит горло, когда я это слышу», – написал один из болельщиков в твиттере.

«Я начала кричать, когда была маленькой девочкой. Это осталось моей привычкой. Вы абсолютно правы, у меня постоянно болит горло после матчей», – ответила Мария.

Шарапова – победитель пяти турниров «Большого шлема» (1 – Australian Open, 1 – Уимблдон, 1 – US Open, 2 – «Ролан Гаррос»).

В настоящий момент Мария занимает 137-е место в рейтинге WTA.

Кудерметова – о матче со Свитолиной: «Все равно, с Украины соперница или из другой страны»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android