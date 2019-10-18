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Шарапова: «После матчей из-за криков у меня постоянно болит горло»
Теннисистка поделилась неприятной стороной тех самых охов.
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей привычке громко кричать во время матчей. Спортсменка ответила на вопросы в рамках встречи с журналистами GQ.
«Как Мария Шарапова умудряется не сорвать голос после игр? Даже у меня болит горло, когда я это слышу», – написал один из болельщиков в твиттере.
«Я начала кричать, когда была маленькой девочкой. Это осталось моей привычкой. Вы абсолютно правы, у меня постоянно болит горло после матчей», – ответила Мария.
- Шарапова – победитель пяти турниров «Большого шлема» (1 – Australian Open, 1 – Уимблдон, 1 – US Open, 2 – «Ролан Гаррос»).
- В настоящий момент Мария занимает 137-е место в рейтинге WTA.
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