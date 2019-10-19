Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер не приедет на бракосочетание Рафаэля Надаля и его возлюбленной Марией Перелло, которое намечено на 19 октября.

По информации Tennis World USA, Федерер не посетит событие, так как в понедельник стартует на турнире в Базеле. «У меня есть другие планы», – говорил еще на US Open Роджер.

Помимо Федерера, на свадьбу Надаля также не приедет супруга швейцарца Мирка.

На мероприятии ожидается до 350 человек. Среди приглашенных будут все родственники Надаля и родители Перелло.

Кроме того, Надаль пригласил на свадьбу футболиста Серхио Рамоса, экс-вратаря Икера Касильяса и президента «Реала» Флорентино Переса, но до сих пор неизвестно, приедут ли они на Мальорку.

Федерер: «У меня достаточно сил, чтобы играть и после 2020 года»

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