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На 53-м году жизни умер полуфиналист US Open-93 Александр Волков
Земля пухом!
Умер бывший российский теннисист Александр Волков. Об этом через твиттер сообщил Евгений Кафельников.
«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг», – написал Евгений.
Волков – заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России, скончался в возрасте 52 лет.
- За карьеру Александр выиграл три титула в одиночном разряде.
- В 1993 году он занимал 14 место в рейтинге ATP – высшую позицию в карьере. В том же году Волков вышел в полуфинал US Open.
- Экс-теннисист дважды выходил в финал Кубка Дэвиса со сборной России.
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