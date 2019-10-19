Умер бывший российский теннисист Александр Волков. Об этом через твиттер сообщил Евгений Кафельников.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг», – написал Евгений.

Волков – заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России, скончался в возрасте 52 лет.

За карьеру Александр выиграл три титула в одиночном разряде.

В 1993 году он занимал 14 место в рейтинге ATP – высшую позицию в карьере. В том же году Волков вышел в полуфинал US Open.

Экс-теннисист дважды выходил в финал Кубка Дэвиса со сборной России.

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