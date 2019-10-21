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Рублев поднялся на 22-ю строчку, Павлюченкова – на 30-ю. Обновленные рейтинги ATP и WTA
Не все российские спортсмены с оптимизмом воспримут обнову.
В понедельник 21 октября ATP и WTA опубликовали обновления рейтингов. Выступления на Кубке Кремля серьезно подкинули Рублева и Павлюченкову.
Андрей выиграл финал против Маннарино и прокачался на девять позиций. Хачанов пропустил на восьмое место Нисикори, Медведев все так же на четвертой строчке.
Рейтинг АТР, версия от 21 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950,
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5920,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085,
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4425,
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3740,
8 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 2860,
9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2785,
10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2575...
22 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1571.
Павлюченкова дошла до финала турнира в Москве, где проиграла Белинде Бенчич. Анастасия поднялась на десятку и теперь занимает 30 место. Украинка Элина Свитолина опустилась на четыре строчки и оказалась на четвертом месте, Дарья Касаткина рухнула сразу на 33 позиции, россиянка – 70-я.
Рейтинг WTA, версия от 21 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5315,
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5246,
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5041,
5 (6). Симона Халеп (Румыния) – 4962,
6 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4401,
7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4120,
8 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3995,
9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,
10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3870…
30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…
35 (38). Екатерина Александрова (Россия) – 1425…
41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351...
55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…
59 (66). Анна Блинкова (Россия) – 1016…
70 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 851...
83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) – 749...
90 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 695...
96 (102). Анна Калинская (Россия) – 668...
100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) – 639…
134 (137). Мария Шарапова (Россия) – 466.
- Для 22-летнего Рублева титул стал вторым в одиночке на турнирах ATP.
- Павлюченкова стала первой ракеткой России.
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