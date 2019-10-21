В понедельник 21 октября ATP и WTA опубликовали обновления рейтингов. Выступления на Кубке Кремля серьезно подкинули Рублева и Павлюченкову.

Андрей выиграл финал против Маннарино и прокачался на девять позиций. Хачанов пропустил на восьмое место Нисикори, Медведев все так же на четвертой строчке.

Рейтинг АТР, версия от 21 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950,

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5920,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5085,

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4425,

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3740,

8 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 2860,

9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2785,

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2575...

22 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1571.

Павлюченкова дошла до финала турнира в Москве, где проиграла Белинде Бенчич. Анастасия поднялась на десятку и теперь занимает 30 место. Украинка Элина Свитолина опустилась на четыре строчки и оказалась на четвертом месте, Дарья Касаткина рухнула сразу на 33 позиции, россиянка – 70-я.

Рейтинг WTA, версия от 21 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6476 очков,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5315,

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5246,

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5041,

5 (6). Симона Халеп (Румыния) – 4962,

6 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4401,

7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4120,

8 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3995,

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935,

10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3870…

30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) – 1425…

41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351...

55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

59 (66). Анна Блинкова (Россия) – 1016…

70 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 851...

83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) – 749...

90 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 695...

96 (102). Анна Калинская (Россия) – 668...

100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) – 639…

134 (137). Мария Шарапова (Россия) – 466.

Для 22-летнего Рублева титул стал вторым в одиночке на турнирах ATP.

Павлюченкова стала первой ракеткой России.

Мисс СССР-1990 пережила убийство сына и расстрел двух любовников. Ее спасла страсть к Навратиловой

Качай приложение Eurosport для iOS и Android