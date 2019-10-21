Испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на Марии Перелло после 14 лет отношений.

Торжество прошло на Майорке, на праздник приехало более 350 гостей. Среди приглашенных были теннисисты Давид Феррер, Фелисиано Лопес и другие, а также бывший король Испании Хуан Карлос с супругой.

Надаль известен своей нелюбовью к публичности, поэтому фотографий со свадьбы совсем немного, но вот парочка снимков прекрасных молодоженов.

33-летний Рафа обыграл Медведева в финале US Open.

На его счету 19 побед на «ТБШ».

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