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Надаль женился спустя 14 лет отношений. Есть первые фото со свадьбы
У жены Рафы железное терпение.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль женился на Марии Перелло после 14 лет отношений.
Торжество прошло на Майорке, на праздник приехало более 350 гостей. Среди приглашенных были теннисисты Давид Феррер, Фелисиано Лопес и другие, а также бывший король Испании Хуан Карлос с супругой.
Надаль известен своей нелюбовью к публичности, поэтому фотографий со свадьбы совсем немного, но вот парочка снимков прекрасных молодоженов.
- 33-летний Рафа обыграл Медведева в финале US Open.
- На его счету 19 побед на «ТБШ».
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