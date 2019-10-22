Канадский теннисист Денис Шаповалов считает, что молодое поколение вскоре свергнет представителей топ-3 с их позиций.

«Уверен, что в следующем сезоне будет много сенсаций. Конечно, большая тройка все еще хороша, но рано или поздно молодежь их свергнет. Все, что нам нужно – терпение. Все видят, что мы постепенно поднимаемся в рейтинге.

Самый серьезный рывок за последние два месяца совершил Даниил Медведев. Да и вообще в туре много молодых талантливых ребят – Тиафо, Циципас, Зверев», – цитирует 20-летнего Шаповалова Tennis World USA.

Медведев занимает в текущем рейтинге ATP четвертое место, уступая Джоковичу, Надалю и Федереру. В чемпионской гонке он вышел на третью строчку, обойдя швейцарца.

Шаповалов 20 сентября выиграл в Стокгольме свой первый турнир ATP.

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