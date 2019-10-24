Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала об отношении к 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

«Это было интересное время в моей карьере. Тогда я уже размышляла о том, чтобы уйти из спорта и задуматься о семье и бизнесе, но эта ситуация отчасти продлила мою карьеру. Когда я вернулась, стала смотреть на спорт по-другому.

Произошедшее оказалось во благо и открыло глаза на то, чего я достигла, и на количество людей, которые уважали то, что я делала», – заявила 32-летняя Шарапова в подкасте No Limits with Rebecca Jarvis на ABC News.

Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы плеча.

Последний матч она провела в первом круге US Open, где уступила будущей финалистке Серене Уильямс (1:6, 1:6).

Шарапова: «После матчей из-за криков у меня постоянно болит горло»

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