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«Кирьос, как же тебе повезло». Потапова прокомментировала жаркое фото Калинской

«Кирьос, как же тебе повезло». Потапова прокомментировала жаркое фото Калинской
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Кажется, это уже не слухи?

Российская теннисистка Анастасия Потапова намекнула на отношения своей соотечественницы Анны Калинской с австралийцем Ником Кирьосом.

20-летняя Калинская опубликовала фото из отпуска в Дубае, подписав: «Моя энергия достаточно сильна, чтобы зажечь городские огни». Потапова прокомментировала публикацию: «Боже, Ник Кирьос, как же тебе повезло». «Больше караоке, пожалуйста», – отреагировал Ник.

Анна и Анастасия проводят отпуск вместе.

  • Слухи об отношениях Кирьоса и Калинской начались на US Open: австралиец пришел на матч Анны в парном разряде и назвал ее любимой теннисисткой.
  • Позже Ник выложил совместное фото с Анной.

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