«Кирьос, как же тебе повезло». Потапова прокомментировала жаркое фото Калинской
Кажется, это уже не слухи?
Российская теннисистка Анастасия Потапова намекнула на отношения своей соотечественницы Анны Калинской с австралийцем Ником Кирьосом.
20-летняя Калинская опубликовала фото из отпуска в Дубае, подписав: «Моя энергия достаточно сильна, чтобы зажечь городские огни». Потапова прокомментировала публикацию: «Боже, Ник Кирьос, как же тебе повезло». «Больше караоке, пожалуйста», – отреагировал Ник.
Анна и Анастасия проводят отпуск вместе.
- Слухи об отношениях Кирьоса и Калинской начались на US Open: австралиец пришел на матч Анны в парном разряде и назвал ее любимой теннисисткой.
- Позже Ник выложил совместное фото с Анной.
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