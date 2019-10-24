«Кирьос, как же тебе повезло». Потапова прокомментировала жаркое фото Калинской

Российская теннисистка Анастасия Потапова намекнула на отношения своей соотечественницы Анны Калинской с австралийцем Ником Кирьосом.

20-летняя Калинская опубликовала фото из отпуска в Дубае, подписав: «Моя энергия достаточно сильна, чтобы зажечь городские огни». Потапова прокомментировала публикацию: «Боже, Ник Кирьос, как же тебе повезло». «Больше караоке, пожалуйста», – отреагировал Ник.

Анна и Анастасия проводят отпуск вместе.

Слухи об отношениях Кирьоса и Калинской начались на US Open: австралиец пришел на матч Анны в парном разряде и назвал ее любимой теннисисткой.

Позже Ник выложил совместное фото с Анной.

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