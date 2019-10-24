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Медведев: «Боюсь ли, что за межсезонье соперники изучат мою игру? Циципас уже пять раз пытался»
Классная ответочка греку.
Первая ракетка России Даниил Медведев не боится, что соперники подберут ключ к его тактике на корте, и попутно затроллил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
– А нет беспокойства, что за межсезонье соперники вас изучат и ваша игра перестанет ставить в тупик?
– Ну Циципас вон пять раз уже пытается найти пути – что-то не получилось пока, – цитирует 23-летнего Медведева Sports.ru.
- Статистика личных встреч между Медведевым и Циципасом – 5-0 в пользу русского спортсмена.
- В последний раз Даниил одолел грека в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (7:6 (5), 7:5). Стефанос был недоволен.
- Следующий турнир в календаре Медведева – «Мастерс» в Париже.
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