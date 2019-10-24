Первая ракетка России Даниил Медведев не боится, что соперники подберут ключ к его тактике на корте, и попутно затроллил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

– А нет беспокойства, что за межсезонье соперники вас изучат и ваша игра перестанет ставить в тупик?

– Ну Циципас вон пять раз уже пытается найти пути – что-то не получилось пока, – цитирует 23-летнего Медведева Sports.ru.

Статистика личных встреч между Медведевым и Циципасом – 5-0 в пользу русского спортсмена.

В последний раз Даниил одолел грека в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (7:6 (5), 7:5). Стефанос был недоволен.

Следующий турнир в календаре Медведева – «Мастерс» в Париже.

Медведев выступит за сборную России на Кубке Дэвиса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android