Бывший российский теннисист Марат Сафин в интервью «Спорт-Экспрессу» сравнил Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, порассуждал о тренерах «Спартака» и вручении ЗМС футболистам сборной России.

О «Спартаке»

Я вообще-то вырос на «Спартаке», с детства спартач. Понимаю, что раньше это был элитный клуб. По сравнению с тем, что сейчас – это небо и земля. Раньше мы доходили до полуфинала Лиги чемпионов, а сейчас не можем обыграть «Брагу». Команда ни о чем. Почему это происходит? Мне кажется, что вопрос к менеджменту клуба. Подбор игроков и тренеров, к сожалению, не соответствует статусу клуба. Пытаются кого-то покупать, продавать, но эффект нулевой. Наверное, мой мозг не улавливает полет мысли в создании великого «Спартака». Не в тех материях, видимо, витаю.

Кононов, при всем уважении – не уровень «Спартака. Может, я что-то не понимаю. Но я вижу, что у него нет авторитета, и он не может найти диалога с игроками. Получается разлад в команде, никто друг с другом не общается, не понимают, куда пас дать. Будто им сказали: «Ребята, вот мячик, поиграйте в него 90 минут». Может, Кононов – хороший парень, хороший тренер. Но, к сожалению, в «Спартаке» он ничего не показал.

Но возвращаемся к руководству клуба – на одном тренере не выедешь, нужна общая работа. А у нас на протяжении 15 лет, как мне кажется, проблемы с менеджментом – непонятно, кого мы покупаем, кого продаем, каких тренеров берем. Очень странно все это происходит. Я перестал понимать «Спартак» очень давно. С такими людьми как Доменико Тедеско — это какой-то полный абсурд. Ну, где Тедеско, а где «Спартак». Кто его нашел? Где откопали? Может быть, я чего-то не понимаю.

Доменико Тедеско, «Спартак»Getty Images

О Хабибе и Федоре

Это же разные весовые категории. Мне нравится стиль Федора, как он дерется. А стиль Хабиба другой, он больше борец, в стойке он не так много делает. Федор более зрелищный, на мой вкус.

О вручении ЗМС футболистам

Не в обиду футболистам будь сказано – я к ним отношусь очень хорошо, – чтобы получить ЗМС, существует определенный норматив. Ты должен выиграть чемпионат мира или стать первым в своем виде спорта. А тут ребятам дали ЗМС за 5-8 место. Пацанов я поздравляю, это здорово! Впервые за последние миллиард лет мы вышли куда-то, но ЗМС – это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее. Считаю, что поступили немножко неправильно. Футболисты могут быть со мной не согласны, но это мое личное мнение – знаю, насколько сложно выполнить этот норматив. Поэтому он и называется – заслуженный мастер спорта. Это самая крупная награда, которая может быть у спортсменов.

У меня бы рука не поднялась, при всем уважении к ребятам. Потому что есть правило, и неправильно делать исключения. Тогда надо раздавать ЗМС тем, кто, например, занял такое же место в других видах спорта. А у футболистов получилось отдельной строкой. В спортивном мире это не очень правильно.

В ноябре 2000 года Сафин возглавил рейтинг ATP и провел на вершине девять недель.

Марат – победитель двух турниров «Большого шлема» (Australian Open и US Open), двукратный обладатель Кубка Дэвиса.

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