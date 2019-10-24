Лидеры мужского тенниса Рафаэль Надаль и Новак Джокович провели выставочный матч в Нур-Султане, Казахстан.

Игра состоялась на «Барыс-Арене» и завершилась победой Надаля на решающем тай-брейке – 6:3, 3:6, 11:9. Встреча была приурочена к открытию нового теннисного центра – Рафа и Новак торжественно перерезали ленту на пути к кортам.

Помимо самого матча, теннисисты пообщались с болельщиками, раздали автографы и провели тренировку с юными зрителями. А игра получилась веселой и красочной на разнообразные розыгрыши.

Это была шестая неофициальная встреча Надаля и Джоковича, по итогам которой счет таких матчей стал равным – 3:3.

Джокович занимает первую строчку рейтинга ATP, Надаль – вторую, но перед «Мастерсом» в Париже они поменяются местами.

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