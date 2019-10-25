Адриано Панатта, победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, открыл теннисную школу. Мужчина рассказал, на кого будет ориентироваться в обучении юных спортсменов.

«Моя идея – продвигать классический теннис. Больше Роджера Федерера и меньше Рафаэля Надаля. В современной игре вы можете добиться успеха, только если физически и морально сильны. Мы достигли крайней точки. В противном случае вы можете вскоре перестать играть в теннис», – цитирует экс-теннисиста TennisWorld.

Федерер выиграл 20 титулов «Большого шлема» – это рекордный показатель в туре.

Надаль недавно сыграл свадьбу. У него 18 «Шлемов».

«Люди должны осознать его величие». Угадай по цитате, Надаль, Федерер или Джокович

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