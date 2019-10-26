Getty Images
«Царь родился». Медведев попал на обложку L'Equipe
Признание от французов.
Российский теннисист Даниил Медведев попал на обложку французского спортивного журнала L'Equipe.
Устанавливай Eurosport Player и следи за мировым теннисом
«Даниил Медведев. Царь родился», – гласит заголовок материала, опубликованного внутри номера от 26-го октября.
- 23-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP и идет третьим в чемпионской гонке, опережая Роджера Федерера.
- Начиная с августа, Даниил сыграл в шести финалах подряд, включая финал US Open и двух «Мастерсов».
- Следующий турнир в календаре российского теннисиста – «Мастерс» в Париже, первый соперник – либо Гвидо Пелья, либо квалифаер.
Медведев: «Боюсь ли, что за межсезонье соперники изучат мою игру? Циципас уже пять раз пытался»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте