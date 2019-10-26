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«Царь родился». Медведев попал на обложку L'Equipe

«Царь родился». Медведев попал на обложку L'Equipe
Eurosport

1 час назад

Признание от французов.

Российский теннисист Даниил Медведев попал на обложку французского спортивного журнала L'Equipe.

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«Даниил Медведев. Царь родился», – гласит заголовок материала, опубликованного внутри номера от 26-го октября.

  • 23-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP и идет третьим в чемпионской гонке, опережая Роджера Федерера.
  • Начиная с августа, Даниил сыграл в шести финалах подряд, включая финал US Open и двух «Мастерсов».
  • Следующий турнир в календаре российского теннисиста – «Мастерс» в Париже, первый соперник – либо Гвидо Пелья, либо квалифаер.

Медведев: «Боюсь ли, что за межсезонье соперники изучат мою игру? Циципас уже пять раз пытался»

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