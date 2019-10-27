Прекрасная Шарапова в винтажном платье золотого цвета
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Прославленная теннисистка Мария Шарапова выложила в инстаграм незабываемый лук. 32-летняя Мария позирует в элегантном платье золотого цвета.
«В винтажном платье от Джеффри Бина, которое я впервые надела в подростковом возрасте», – подписала публикацию спортсменка.
- Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы плеча, снявшись с нескольких подряд турниров.
- Последний матч Мария провела на US Open – в первом круге она вылетела от будущей финалистки Серены Уильямс (1:6, 1:6).
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