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Прекрасная Шарапова в винтажном платье золотого цвета

Прекрасная Шарапова в винтажном платье золотого цвета
Eurosport

18 мин. назад

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Прославленная теннисистка Мария Шарапова выложила в инстаграм незабываемый лук. 32-летняя Мария позирует в элегантном платье золотого цвета.

«В винтажном платье от Джеффри Бина, которое я впервые надела в подростковом возрасте», – подписала публикацию спортсменка.

  • Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы плеча, снявшись с нескольких подряд турниров.
  • Последний матч Мария провела на US Open – в первом круге она вылетела от будущей финалистки Серены Уильямс (1:6, 1:6).

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