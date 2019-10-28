20 октября 2019-го Энди Маррей добился невероятного: обыграл Стэна Вавринку в трех сетах финала European Open и выиграл первый турнир после эндопротезирования тазобедренного сустава. До шотландца ни один теннисист в одиночном разряде не задумывался о возвращении после таких проблем. После слов о камбэке от него ждали показательных выступлений – эксперты и другие теннисисты понимали, насколько тяжело отказаться от дела жизни. Вместо этого Энди подошел к делу с бойцовским настроем, освободился от боли и за три недели поднялся с 503-го на 127-е место.

Пока игра Маррея далека от совершенства – осенью 2019-го он не так уверенно подавал, как до травмы, и неидеально исполнял форхенд. Но даже в таком состоянии сэр обыграл 18-ю ракетку мира, а до этого навязал борьбу Доминику Тиму и Фабио Фоньини. Обновленный шотландец компенсировал потерю скорости тактическим превосходством и за счет выбора позиции успевал против более молодых соперников.

Пока неизвестно, насколько Энди продвинется в схватке с соперниками и здоровьем, но он отлично себя чувствует и анонсировал выступление на Australian Open-2019. Первый мэйджор сезона – символичный турнир для главного британского теннисиста. В прошлом январе в Мельбурне он провел эмоциональную пресс-конференцию и задумался о завершении карьеры. Но вылет в первом раунде от Роберто Баутисты и трогательное видеообращение соперников – не единственная драма Маррея на австралийских кортах. Почти четыре года назад он открыл здесь лучший сезон болезненным поражением.

Зимой-2015/16 бедро не беспокоило Энди, он занимал второе место в рейтинге и ждал первого ребенка. Британские букмекеры принимали ставки с запредельными коэффициентами на два события: «Лестер» станет чемпионом Англии, а главный теннисист страны назовет первенца Новаком в честь заклятого соперника. Пока Надаль и Федерер мучились из-за травм и спадов, Джокович и Маррей захватили лидерство. При этом превосходство серба над конкурентом не вызывало сомнений: в 2015-м Ноле выиграл три «Больших шлема» и дошел до финала четвертого в Париже. Маррей взял несколько менее значимых титулов и только мечтал о третьем мэйджоре, в то время как серб уже собрал 10.

К 2016-му матчи против Джоковича превратились для Энди в пытку: соперники играли в одном стиле, классно оборонялись, обменивались мощными бэкхендами и спасали тяжелейшие ситуации, но серб превосходил шотландца в каждом аспекте. Australian Open только подтвердил решающую разницу в мастерстве: пропустивший предсезонную подготовку Маррей дошел до финала и проиграл Джоковичу в трех сетах. Для Энди это поражение стало четвертым в четырех решающих матчах AO против Новака. «Не знаю, в чем мое преимущество. Возможно, когда мы выходим на корт, я самую малость превосхожу его в психологии», – проанализировал статистику Джокович.

После первого мэйджора доминирование Новака выглядело непоколебимым: он выиграл 12 из 14 последних матчей против главного соперника, двое величайших игроков пропускали турнир за турниром, а остальные без шансов проигрывали сербу. Маррею сочувствовали как вечно второму. Постоянные поражения от Джоковича задели Энди: нестыдно проигрывать великим, но он слишком близко знал соперника, чтобы считать его божеством. Шотландец и серб познакомились в 11 лет, их пути пересеклись на детском турнире во Франции. Перед этим Маррей оставил Данблейн ради тренировок в испанской академии, а Новак уехал из Сербии в Мюнхен.

Подростки прониклись симпатией и подружились. «В нашем первом матче Энди уничтожил меня, – со смехом вспомнил серб много лет спустя. – Он был очень бледный и с огромной кудрявой шевелюрой». Какое-то время Маррей опережал сверстника: он быстро поднялся в юниорском рейтинге на шестое место, а Джокович застрял на 34-м. В 2006-м тинейджеры выступили в паре на AO и проиграли в первом раунде. Уже на взрослом уровне они стали лучшими в своей возрастной группе, постоянно пересекались на корте и добрались до вершины, но в один момент Джокович рванул вперед. С тех пор он опережал приятеля: вошел в топ-100 за три месяца до Маррея и оказался в топ-10 на месяц раньше в марте 2007-го.

Соперничество обострилось в 2012-м. Джокович перешел на безглютеновую диету, справился с психологическими проблемами и заиграл еще сильнее, но Маррей ответил самым успешным отрезком в карьере: выиграл Олимпиаду и US Open, а в финале Уимблдона-2013 вырвал у серба историческую победу. Постепенно их отношения ухудшились. «Не могу дружить с Энди, – признался Новак. – Он мне по-настоящему нравится, но как можно быть лучшими друзьями с парнем, против которого вы выходите на бой?» «Мы больше дружили, когда были младше, – согласился Маррей. – Все еще иногда переписываемся и обсуждаем теннис, но дальше этого не идет».

На AO-2015 Энди проиграл Новаку третий финал, и противостояние перешло в конфликт. Маррей обвинил Джоковича в неспортивном поведении: серб дважды общался с тренером и брал паузы, когда уступал, после чего возвращался и неожиданно набирал форму прямо по ходу матча. «Если он хочет поговорить, без проблем, – ответил на претензии Ноле. – Я не из тех, кто будет говорить плохие вещи за спиной у кого-то, с кем я давно знаком». Неудивительно, что старт сезона-2016 и очередное поражение от серба в финале превратились в испытание для принципиального шотландца.

Маррей посвятил первые месяцы после AO-2016 семье, но набрал форму к старту грунтового сезона. В Мадриде он выбил Надаля и добился нового финала с главным соперником. Джокович снова выиграл в трех сетах, но уже на следующем турнире в Риме Энди преобразился, заиграл на уровне серба и одержал победу со счетом 6:3, 6:3 в день рождения. Шотландец не уступил Ноле ни в скорости, ни в тактике, и завершил матч одним из лучших ударов сезона.

Достижение придало Маррею уверенности перед «Ролан Гаррос». В Париже отсутствие Надаля открыло возможности для претендентов. Энди наконец вышел в финал и даже взял сет против Джоковича, но все-таки не выдержал затяжных розыгрышей и в очередной раз не стал лучшим. Шотландцу требовалось сверхчеловеческое усилие, чтобы играть на уровне Ноле. «Это постоянная проблема Маррея, – объяснил разницу между лучшими теннисистами планеты колумнист The Telegraph Оливер Браун. – В этом году в Австралии он провел пятисетовый матч против Раонича, пока Джокович восстанавливался в холодной ванне и смотрел Netflix. В Париже за шесть матчей Энди пробежал 17 км, а его соперник – на три меньше и сохранил больше сил».

Несмотря на это, Маррей раз за разом противостоял лучшему игроку мира, а их победы над остальными воспринимались как обыденность. Благодаря победе в Париже Джокович собрал карьерный «Шлем» и закрепился во главе тура. Ради погони за сербом Энди даже возобновил сотрудничество с тренером Иваном Лендлом, который помог ему завоевать первые два мэйджора и взять золото на домашней Олимпиаде. После титула в Queen’s Club Энди настроился на Уимблдон, но в этот раз ему не пришлось играть против Джоковича – серб сенсационно вылетел от Сэма Куэрри. Для Маррея это не имело значения – мотивированный шотландец расправился в финале с Милошем Раоничем.

Постепенно превосходство перешло к Маррею: он затмил серба, играя в похожий теннис. Перед Олимпиадой в Рио Энди уступил один из 24 матчей, а второе олимпийское золото обеспечило ему звание национального героя. В финале шотландец обыграл Хуана Мартина дель Потро, который выбил Джоковича. Несмотря на спад, серб еще лидировал в ATP с запасом, и ситуация не изменилась до конца лета. Осенью Энди заиграл еще мощнее – это казалось невозможным, но теперь Маррей ни в чем не уступал Ноле ни по результатам, ни по игре.

В сентябре лидерству серба ничто не угрожало – он опережал Маррея почти на 5000 очков, шотландец шел ближе к шестому месту, чем к первому. Вторая позиция стала бы успехом, но с октября Энди сотворил чудо: не проиграл ни матча и последовательно взял титулы в Пекине, Шанхае, Вене и Париже. Последний «Мастерс» превратился в кульминацию гонки: в финале британец хладнокровно расправился с Джоном Изнером и обошел Джоковича. «Первое место – это результат не одного матча, а последнего года, – сказал Маррей. – В последние месяцы я показываю лучший теннис в карьере».

В Великобритании успех Маррея восприняли как национальный триумф. На острове слишком привыкли к драматичным поражениям во всех видах спорта и наконец наслаждались победами. Чтобы вернуть лидерство, Новаку требовалась победа на Итоговом турнире. В завершающем шоу сезона оба дошли до финала словно на автопилоте. От матча ждали равной борьбы, но психологическое преимущество уже перешло к Маррею. Он сыграл максимально агрессивно и взял трофей (6:3, 6:4) вместе с историческим достижением.

Схватка Джоковича и Маррея отвлекла внимание даже от отсутствия двух главных звезд спорта. Журналисты предположили, что серб и шотландец захватили лидерство в туре надолго, британцы восторженно анализировали величие Энди. «Надаль прервал доминирование Федерера, Джокович сделал то же самое с испанцем, а Маррей – с Джоковичем», – говорилось в обзоре Sky.

Разница между британцем и соперниками по Большой четверке всегда заключалась в усилии, которое делал Энди, чтобы держаться на уровне остальных. Если Джокович даже в поздних стадиях проходил с брейками, не проиграв ни сета, Маррей в параллельном матче вырывал победу в последний момент после затяжной борьбы. Упорство вывело его в лидеры, но усугубило проблемы – по ходу сезона-2017 стало очевидно, что напряженный год усилил боли в бедре – теперь Энди не играл в полную силу. Аналитик Билл Коэн предположил, что успех даже повредил первой ракетке мира: «Маррей провел выдающийся год, но усилие, которое он предпринял ради статуса первой ракетки, повлияло на его состояние».

Очень скоро Энди опустился в рейтинге и больше не угрожал Джоковичу, Надалю и Федереру. Из-за хронической травмы он постоянно снимался с турниров и не проходил дальше первых раундов. Через три года после главного сезона в карьере Маррея воспринимали как призрака из прошлого, но он вернулся, и теперь бывшие соперники снова могут встретиться на корте уже в январе.

Ни один другой теннисист не проигрывал в финале одного мэйджора пять раз. В Австралии Джокович превратился для Энди в непреодолимое препятствие. Возможно, именно упущенные титулы мотивировали британца на камбэк, даже если он говорил лишь о желании играть в теннис. Конечно, Джокович – явный фаворит против сдавшего Маррея, но Энди привык к статусу андердога и один раз уже сотворил историю против серба. После победы в Антверпене медиа назвали Маррея человеком с металлическим бедром и железной волей. В следующем сезоне перед ним снова стоит невыполнимая задача – вернуться в элиту.

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