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Федерер: «Если мои дети захотят поиграть в теннис, отправлю их в Академию Рафы»
Роджер уверен, что там их отлично обучат.
Третья ракетка мира Роджер Федерер не против отправить своих детей в теннисную академию Рафаэля Надаля.
«Разумеется, у меня есть идеи на тот период жизни, который последует после завершения карьеры. Хочу обучать детей. А если мои дети однажды заходят поиграть в теннис, я обязательно отправлю их в академию Рафы. То, что он делает, уникально и важно», – приводит слова 38-летнего Федерера Daily Express.
- Швейцарец выиграл титул в Базеле и снялся с «Мастерса» в Париже.
- У Роджера и его жены Мирославы четверо детей – в 2009 году родились дочери-близнецы, в 2014-м – сыновья, тоже близнецы.
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