🎾Смотри сражение Джоковича и Циципаса за полуфинал Парижа на Eurosport 1

В Париже определяется четверка сильнейших участников. Во втором четвертьфинале сражаются первая ракетка мира Новак Джокович и один из сильнейших теннисистов нового поколения Стефанос Циципас. Игра началась в 18:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport Gold.

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Стефанос лидирует в противостоянии с Новаком – 2-1.

Джокович – четырехкратный чемпион парижского «Мастерса».

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