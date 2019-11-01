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🎾Смотри сражение Джоковича и Циципаса за полуфинал Парижа на Eurosport 1
Схватка поколений.
В Париже определяется четверка сильнейших участников. Во втором четвертьфинале сражаются первая ракетка мира Новак Джокович и один из сильнейших теннисистов нового поколения Стефанос Циципас. Игра началась в 18:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport Gold.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Стефанос лидирует в противостоянии с Новаком – 2-1.
- Джокович – четырехкратный чемпион парижского «Мастерса».
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