Getty Images

🎾Смотри сражение Джоковича и Циципаса за полуфинал Парижа на Eurosport 1

🎾Смотри сражение Джоковича и Циципаса за полуфинал Парижа на Eurosport 1
Eurosport

49 мин. назад

Схватка поколений.

В Париже определяется четверка сильнейших участников. Во втором четвертьфинале сражаются первая ракетка мира Новак Джокович и один из сильнейших теннисистов нового поколения Стефанос Циципас. Игра началась в 18:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport Gold.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Стефанос лидирует в противостоянии с Новаком – 2-1.
  • Джокович – четырехкратный чемпион парижского «Мастерса».
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте