Касаткина забывает об ужасном сезоне у бассейна с надувным пончиком
Отдых должен помочь настроиться на успешные выступление.
Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила фото из отпуска, который проводит в Доминикане.
22-летняя Касаткина в черном купальнике позирует на фоне пальм и бассейна со спасательным кругом в виде пончика. «Последние дни перезагрузки», – подписала она публикацию.
- Дарья провела сезон неудачно: начав в топ-10 рейтинга WTA, она опустилась на 70-е место.
- Статус первой ракетки России имеет Анастасия Павлюченкова, замыкающая топ-30.
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