Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила фото из отпуска, который проводит в Доминикане.

22-летняя Касаткина в черном купальнике позирует на фоне пальм и бассейна со спасательным кругом в виде пончика. «Последние дни перезагрузки», – подписала она публикацию.

Дарья провела сезон неудачно: начав в топ-10 рейтинга WTA, она опустилась на 70-е место.

Статус первой ракетки России имеет Анастасия Павлюченкова, замыкающая топ-30.

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