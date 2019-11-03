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Прорыв Андрееску или крах Шараповой? Выбери самое неожиданное событие сезона WTA

Прорыв Андрееску или крах Шараповой? Выбери самое неожиданное событие сезона WTA
Евгений Коростелев

1 час назад

Квизы

Опрос по итогам финиша женского сезона.

Сезон WTA подошел к концу. В решающем матче Итогового турнира Эшли Барти одолела Элину Свитолину.

Год как всегда оказался насыщенным и ярким на неожиданные результаты, полон взлетов и падений. Проголосую, какое из этих событий произвело на тебя наибольшее впечатление.

  • Эшли Барти закончила сезон первой ракеткой мира.
  • Лучшая из представительниц России – Анастасия Павлюченкова – 30-я.

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