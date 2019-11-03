Eurosport
Прорыв Андрееску или крах Шараповой? Выбери самое неожиданное событие сезона WTA
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Опрос по итогам финиша женского сезона.
Сезон WTA подошел к концу. В решающем матче Итогового турнира Эшли Барти одолела Элину Свитолину.
Год как всегда оказался насыщенным и ярким на неожиданные результаты, полон взлетов и падений. Проголосую, какое из этих событий произвело на тебя наибольшее впечатление.
- Эшли Барти закончила сезон первой ракеткой мира.
- Лучшая из представительниц России – Анастасия Павлюченкова – 30-я.
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