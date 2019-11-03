Прорыв Андрееску или крах Шараповой? Выбери самое неожиданное событие сезона WTA

Квизы

Сезон WTA подошел к концу. В решающем матче Итогового турнира Эшли Барти одолела Элину Свитолину.

Год как всегда оказался насыщенным и ярким на неожиданные результаты, полон взлетов и падений. Проголосую, какое из этих событий произвело на тебя наибольшее впечатление.

Эшли Барти закончила сезон первой ракеткой мира.

Лучшая из представительниц России – Анастасия Павлюченкова – 30-я.

Касаткина забывает об ужасном сезоне у бассейна с надувным пончиком

Прекрасная Шарапова в винтажном платье золотого цвета

Качай приложение Eurosport для iOS или Android