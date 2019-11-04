Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он дошел до полуфинала «Мастерса» в Париже, с которого снялся из-за травмы, полученной на тренировке.

Победил в турнире Новак Джокович, опустившийся на второе место в рейтинге. Россиянин Карен Хачанов, который выиграл «Мастерс» в Париже в 2018 году, на турнире нынешнего года выбыл во втором круге, потеряв рейтинговые очки и опустившись на 17-е место.

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну позицию и занимает 23-е место.



Рейтинг АТР от 4 ноября:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585 очков;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5705;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5025;

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 4000;

7 (6). Александр Зверев (Германия) – 2945;

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 2670;

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540;

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) – 2530...

17 (8). Карен Хачанов (Россия) – 1840...

23 (22). Андрей Рублев (Россия) – 1584.

Надаль в восьмой раз поднялся на первое место рейтинга ATP, в качестве первой ракетки мира он провел 196 недель, 56 из которых подряд – это шестые показатели в истории.

Рекорд по количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит Роджеру Федереру (310 недель, 237 – подряд). Далее идут Пит Сампрас (286; 102), Новак Джокович (275; 125), Иван Лендл (270; 157) и Джимми Коннорс (268; 160).

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